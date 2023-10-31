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Жизнь

Ожидание гриппа, «Ласточки» и задержки в аэропорту. Что произошло в Алтайском крае 31 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко продолжает формировать правительство Алтайского края. Так, с 1 ноября на должность министра финансов региона вновь назначен Данил Ситников. Продолжит свою работу и министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.
  • В Алтайском крае ожидают пик заболеваемости гриппом: актуальны будут штаммы типа А (H1N1, H3N2) и два типа В. В Минздраве сообщили, что вакцины в наличии во всех краевых медицинских организациях.
  • В барнаульском аэропорту утром из-за непогоды задержали сразу пять рейсов на вылет.
  • Министр транспорта Алтайского края рассказал, когда все-таки запустят «Ласточку» из Барнаула в Новосибирск.
  • Главой Заринского района избрали бывшую замглавы — Светлану Полякову, которая представляет «Единую Россию».
  • В Барнауле почти завершили реконструкцию Центрального парка. Он все еще закрыт для посетителей, но мы туда пробрались и все для вас сфотографировали.

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