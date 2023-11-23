Ответы Томенко, суета в лесу и полтоннеля. Что произошло в Алтайском крае 23 ноября

- Виктор Томенко провел прямую линию с жителями Алтайского края.
С какими проблемами обращались к губернатору, читайте здесь.
Заявления, обещания и поручения Томенко — здесь.
Комментарии губернатора о последствиях урагана — тут.
Трансляция целиком — вот.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 12 человек в барнаульском кафе.
- В Барнауле покажут фильм «Крест бесконечный», посвященный работе писателя Виктора Астафьева в Алтайском крае. Да, Астафьев жил на Алтае: ел здесь блины, катался на лодке и писал роман «Прокляты и убиты».
- Трасса здоровья в Барнауле полностью расчищена после урагана. Смотрите, как волонтеры приводили ее в порядок — почти в ночи, с фонарями и пилами!
- На месте будущей транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле роют подземный тоннель. Мы поснимали его изнутри — и узнали о строительстве еще кое-что.
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