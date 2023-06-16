Отрезаны от цивилизации. Жители Каменского района просят построить автодорожный мост через Обь

Не просто письмо, а мольбу о помощи, заявители прислали депутату Госдумы Александру Терентьеву. Читаешь, и просто не верится, что в таких условиях живут эти люди. Или выживают, словно Робинзоны Крузо.
Весной и осенью в период ледостава и ледохода на Оби у населения серьезные проблемы. Студентам учебных заведений невозможно добраться на выходные домой. Родители, дети которых желают учиться в музыкальной или художественной школах, не могут привезти детей в Камень-на-Оби. Попасть в больницу на обследование — проблема. Лекарств в аптеках или не хватает, или нет совсем. Даже мертвых доставить в морг и на кладбище крайне сложно,— рассказывают о своем бытии селяне.
По их словам, электричка ходит рано утром и вечером, когда уже все закрыто. Если, к примеру, человека выписали из стационара, он вынужден пережидать до утра, где получится, чтобы дождаться рейса следующего дня. Воздушная подушка "Пегас" ходит всего раз в час — собираются большие очереди, люди стоят в них по 2-3 часа, опаздывают на работу. Так и живут в постоянной гонке за возможностью попасть в город.
У нас большая надежда на вас, Александр Васильевич, — пишут заявители депутату. — Со строительством моста у селян появится возможность устраиваться на работу в городе, своевременно посещать поликлинику, возить детей на экскурсии, в кинотеатр, музей, выезжать на рынок для реализации своей продукции с подворий.
Одним словом, появиться возможность ЖИТЬ.
Александр Терентьев, в связи с высокой социальной значимостью вопроса, уже обратился к Губернатору края, чтобы выяснить, какова позиция Правительства по данному вопросу и какие меры предпринимает власть для решения сложившейся ситуации.