Отопительный запуск в Барнауле подходит к концу

На данный момент тепло получили 2581 многоквартирных дома. Что составляет 87% от общего количества.
Ежедневно проходит мониторинг и обработка обращения от жителей города.
Ранее сообщалось, что только треть домов в Барнауле подключили к отоплению.
В городском комитете по энергоресурсам и газификации сообщают, что во всех образовательных организациях ежедневно проводят мониторинг теплоснабжения.
На данный момент тепло получили 2581 многоквартирных дома. Что составляет 87% от общего количества.
Ежедневно проходит мониторинг и обработка обращения от жителей города.
Ранее сообщалось, что только треть домов в Барнауле подключили к отоплению.
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