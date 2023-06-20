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Жизнь

Отменили концерт группы "Би-2" в казахстанском Семее

В Семее отменили концерт группы "Би-2". Он был запланирован на 21 июня, сообщает "Интерфакс".

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Концерт отменили из-за лесного пожара, в результате которого погибли 14 лесников. После чего в республике объявили общенациональный траур 12 июня.

Стоит отметить, что музыканты "Би-2" намеревались всю выручку от концерта передать пострадавшим от пожара и их семьям. О чем заранее сообщили на своей странице в соцсети. Большинство комментаторов поддержали этот порыв группы.

Ранее отменили во всех российских городах концерты группы "Мумий Тролль".

Между тем фронтмен группы Илья Лагутенко поддержал идею барнаульцев, которые хотят создать купюру номиналом 2000 рублей. Также лидер группы «Мумий Тролль» прочитал студентам лекцию о рок-музыке и бизнес-процессах.

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