Отключения света, авария со скорой и очередь на мусорозавод. Что произошло в Алтайском крае 4 декабря

- Сразу восемь фирм из Барнаула, Новосибирска и Нижнего Новгорода вызвались строить в Павловском районе мусоросортировочный комплекс и полигон.
- Жители Научного Городка и Березовки остались без электроэнергии из-за сильного ветра. В поселке Центральном не было также горячей воды и отопления. Мэрия Барнаула сообщила, что все восстановлено.
- Количество ипотечных кредитов, полученных в Алтайского края, в октябре рухнуло на 20%. Тем не менее, ипотеку жители региона все еще берут чаще, чем в первой половине года.
- Автомобиль скорой помощи слетел с трассы в Егорьевском районе. В ГИБДД рассказали, как произошла авария.
- В Барнауле задумали построить сразу несколько новых объектов: «негнетущую» 10-этажку, павильоны у Оби и цех вместо автоцентра. О них наш обзор.
- На Комсомольском проспекте в Барнауле автомобиль провалился одним колесом в глубокую яму и едва не перевернулся. СГК сообщила, что причина в подмывании грунта. Дорожное полотно будут проверять.
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