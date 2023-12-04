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Жизнь

Отключения света, авария со скорой и очередь на мусорозавод. Что произошло в Алтайском крае 4 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Сразу восемь фирм из Барнаула, Новосибирска и Нижнего Новгорода вызвались строить в Павловском районе мусоросортировочный комплекс и полигон.
  • Жители Научного Городка и Березовки остались без электроэнергии из-за сильного ветра. В поселке Центральном не было также горячей воды и отопления. Мэрия Барнаула сообщила, что все восстановлено.
  • Количество ипотечных кредитов, полученных в Алтайского края, в октябре рухнуло на 20%. Тем не менее, ипотеку жители региона все еще берут чаще, чем в первой половине года.
  • Автомобиль скорой помощи слетел с трассы в Егорьевском районе. В ГИБДД рассказали, как произошла авария.
  • В Барнауле задумали построить сразу несколько новых объектов: «негнетущую» 10-этажку, павильоны у Оби и цех вместо автоцентра. О них наш обзор.
  • На Комсомольском проспекте в Барнауле автомобиль провалился одним колесом в глубокую яму и едва не перевернулся. СГК сообщила, что причина в подмывании грунта. Дорожное полотно будут проверять.

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