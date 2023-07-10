Отец Филиппа Киркорова собирается развестись с больной раком женой

Бедрос Киркоров решил разводиться с Людмилой Смирновой, с которой он прожил в браке 26 лет. Он заявил, что ему нужен человек, который будет за ним ухаживать. Об этом сообщает StarHit .

Выяснилось, что супруги не живут вместе уже 12 лет. Смирнова проживает в Нижнем Новгороде, а Киркоров - в Москве. Как объяснил Бедрос Киркоров, супруга захотела остаться в городе, чтобы защитить диссертацию, а после "потерялась".

Переезжать к мужу Людмила отказалась. Одна из причин - рак груди, которым женщина болеет уже пять лет.

91-летний Киркоров же заявил, что у него также немало проблем со здоровьем, и ему нужен человек, который бы ухаживал за ним. Он признался, что уже не может самостоятельно одеваться.

Согласно брачному договору, все имущество перейдет на имя Смирновой, включая два дома.

"Я, как увидел это, сказал — Бог пусть распределит. Когда Филиппу озвучил свое решение он ответил, мол, папа, решай сам", - заявил он.

На данный момент за Бедросом Киркоровым смотрит поклонница его сына, Олеся Иванова.

Филипп Киркоров заявил, что полностью поддерживает решение отца.