Отель-призрак построят в пустынной долине в экогороде за 500 млрд долларов

В футуристическом экогороде представили проект трех отелей премиум-класса в новом регионе.

Это Неом в Саудовской Аравии. Экогород находится в пустынной долине у побережья Эйлатского залива.

Одна из гостиниц будет «невидимой» из-за полностью зеркального фасада, сообщает Dezeen. Гостиницы расположатся вдоль 400-метровых скал, нависающих над долиной, указывает Lenta.ru.

О проекте

Неом — проект саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью 500 миллиардов долларов.

Ранее гигантский лежачий небоскреб на 9 млн человек начали возводить в Саудовской Аравии.

Небоскреб — длиной 170 километров и шириной 200 метров. Работать он будет на 100% чистой энергии.

Стройка идет полным ходом в круглосуточном режиме. Пока что рабочие продолжают копать гигантский котлован для фундамента.

Между тем порядка 40 верблюдов сняли с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса. Этот конкурс — «Оскар» среди верблюдов. При этом отравленным кольцом хотел убить саудовский принц короля.

14 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.