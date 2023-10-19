21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Отель-призрак построят в пустынной долине в экогороде за 500 млрд долларов

В футуристическом экогороде представили проект трех отелей премиум-класса в новом регионе.

В Саудовской Аравии выпал снег.
В Саудовской Аравии выпал снег.
@rimshaKhan82

Это Неом в Саудовской Аравии. Экогород находится в пустынной долине у побережья Эйлатского залива.

Одна из гостиниц будет «невидимой» из-за полностью зеркального фасада, сообщает Dezeen. Гостиницы расположатся вдоль 400-метровых скал, нависающих над долиной, указывает Lenta.ru.

О проекте

Неом — проект саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью 500 миллиардов долларов.

Ранее гигантский лежачий небоскреб на 9 млн человек начали возводить в Саудовской Аравии.

Небоскреб — длиной 170 километров и шириной 200 метров. Работать он будет на 100% чистой энергии.

Стройка идет полным ходом в круглосуточном режиме. Пока что рабочие продолжают копать гигантский котлован для фундамента.

Между тем порядка 40 верблюдов сняли с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса. Этот конкурс — «Оскар» среди верблюдов. При этом отравленным кольцом хотел убить саудовский принц короля.

14 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость