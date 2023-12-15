Отдых во время длительных поездок. Как безопасно и комфортно преодолевать сотни километров за рулем авто

Отдых — ценнее всего
В Госавтоинспекции подчеркивают: длительное управление транспортным средством может негативно сказаться на состоянии водителя. Мерное покачивание и однообразное мелькание перед глазами усыпляют даже самого стойкого водителя и могут погрузить в "дорожный транс". Чтобы этого избежать, необходимо периодически останавливаться для отдыха.
Согласно «Нормам времени управления транспортным средством и отдыха» (п. 26.1 ПДД РФ) водитель должен сделать перерыв на отдых после того, как он провел за рулем 4 часа 30 минут. Продолжительность отдыха — не менее 45 минут. По желанию водитель может разделить время отдыха на несколько частей. При этом первая часть отдых должна составлять 15 минут и последняя 30 минут. Такие промежутки позволят водителю восстановиться и безопасно продолжить путь.
Но бывают и такие ситуации, когда четыре часа поездки давно миновали, а ближайшей стоянки для отдыха еще не видно. В таком случае водитель может увеличить время за рулем, чтобы доехать до ближайшего привала. Согласно правил дорожного движения, это время не должно превышать одного часа.
Время на сон и ужин
Помимо остановок во время поездки водитель также должен полноценно отдохнуть от дороги в течение 11 часов — с обязательным перерывом на сон. При необходимости время перерыва можно сократить до 9 часов, но на такие подвиги стоит идти не чаще трех раз в неделю.
Если в дальний путь приходится выходить регулярно, то на неделе у водителя должно быть два выходных дня или 45 часов непрерывного отдыха.
Дороги мои дороги
Всего же в сутки водитель может проехать не более девяти часов. В правилах допускается увеличение этого времени до 10 часов. Но делать так стоит не более двух раз в неделю.
Водителю следует проводить время за рулем не более 56 часов в течение одной недели и 90 часов — в течение двух недель.
Музыка лучше кофе
Как же не заскучать во время долгой дороги? Есть простые и безопасные способы взбодриться во время поездки:
- Слушать музыку. Она разгонит тишину в салоне и поднимет настроение, а главное — повысит активность мозга, необходимую для вождения автомобиля.
- Проветривать салон. Время от времени рекомендуется прогонять в салоне прохладный воздух с помощью кондиционера или просто через открытое окно.
- Разговаривать с пассажирами. Во время монотонной поездки разговоры с пассажирами могут спасти водителя от опасной дремоты. А вот разговаривать по телефону за рулем — опасно, так как это смещает фокус внимания с дорожной обстановки, а также замедляют реакцию водителя, что может привести к ДТП. Так например за телефонными разговорами легко не заметить дорожный знак или пропустить нужный поворот. Напоминаем, за разговоры по телефону, не оборудованному устройством типа «hands free», положен административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей.