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Жизнь

Отделения Почты России изменят график работы на Алтае

Отделения Почты России в Алтайском крае изменят график работы.

Почта России
Почта России
Фото: пресс-служба "Единой России"

Такая мера — из-за выходного дня 4 ноября. Вся страна отмечает День народного единства. 3 ноября отделения Почты России будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, говорится в сообщении мэрии Барнаула.

Также в выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

4 ноября 2023 года выпадает на субботу. Поэтому выходные в честь Дня народного единства продлятся с 4 по 6 ноября (один день переносится с субботы на понедельник).

Также в пятницу, 3 ноября, рабочий день сократят на один час в соответствии с трудовым кодексом РФ.

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