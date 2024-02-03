От звезды сериала «Кухня» потребовали восемь млн рублей за отказ в съемках

От актера Виктора Хориняка потребовали восемь млн рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В марте прошлого года Хориняк подписал договор с создателями фильма «Любви не бывает». Там он должен был играть главную роль.

Актеры перечислили аванс в 800 тыс. рублей. Однако 15 июля Виктор не пришел на примерку, а 16 июля не появился на читке. А позже он вовсе отказался от съемок и вернул аванс.

Тогда создатели фильма подали в суд и потребовали восемь млн, так как актер сорвал съемки.

Арбитражный суд Москвы обязал Хориняка выплатить только 178 тыс. рублей. Киностудия подала апелляцию. Теперь с актера требуют пять млн рублей.

Известно, что вместо Хориняка главную роль в фильме сыграет российский актер Владимир Яглыч.

Ранее сообщалось, что судебную защиту применили в отношении Алена Делона.

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