От Лилии до Горечавки. Как искусственный интеллект помогает ученым собирать гербарий Алтая

Алтай может похвастаться разнообразием цветущих растений летом. Их настолько много, что ученые прибегают к помощи современных технологий. Altapress.ru разобрался, как нейросеть помогает экспертам собирать уникальный гербарий Алтая и какие растения они встречали этим летом.

Рука помощи от нейросети

Уникальных растений на территории России много, а вот ученых гораздо меньше. На изучение всех может уйти не один десяток лет. Чтобы значительно ускорить процесс и объединить ученых со всей страны, был создан интернет-проект «Флора России», основанный на нейросети.

Проект запустили в январе 2019 года на платформе iNaturalist сотрудники Гербария Московского государственного университета для подготовки атласа флоры России. Площадка помогает создать самую большую в стране цифровую базу данных по биоразнообразию сосудистых растений. К ним относятся все высшие растения за исключением мохообразных.

Проект объединяет как ботаников-любителей, так и именитых ученых. Любой желающий - наблюдатель - может загрузить фото найденного им растения, а программа, используя базу данных, предположит возможный вид. После загрузки и указания координат и даты обнаружения объект попадает в базу данных. Затем другие участники проекта — эксперты - оценивают работу нейросети, подтверждают или опровергают ее догадку и дают растению научное определение.

Медуница, растение, природа. СС0

На 2023 год «Флора России» собрала почти 3 млн наблюдений со всех точек страны. Из них было определено более 8 тыс. видов. На платформе зарегистрировано 9 тыс. 455 экспертов и 23 тыс. 841 наблюдателей.

В Алтайском крае было зафиксировано более 66 тыс. растений, из них определено 1,5 тыс. видов. В нашем регионе на площадке работает больше экспертов, чем наблюдателей — 1 тыс. 39 и 588 соответственно.

Большую часть наблюдений пользователи делают в ближних и дальних окрестностях Барнаула, в Тигирекском заповеднике, предгорьях Алтая. Меньше изучены западные степные районы. «В этом картина схожа с соседней Новосибирской областью», отмечает эксперт iNaturalist Ярослав Магазов.

Касатик Русский и Хатьма Тюрингенская

Одной из частых находок пользователей стали такие красивые цветы как Касатик русский, известный также как Ирис русский - 423 наблюдений. Его лепестки окрашены в светло-лиловый цвет с белоснежными прожилками.

Растет он на суходольных и степных лугах, луговых склонах, а также в негустых березовых рощах и колках. Касатик цветет с мая по июль, в редких случаях его можно найти в августе.

Касатик русский или Ирис русский Wikimedia Commons

Невозможно пройти мимо Хатьмы Тюренгенской (335 наблюдений). Во-первых, это довольно крупное растение: куст достигает 1,2-1,5 м в высоту, а листья вырастают до 9 см. А во-вторых, внимание привлекают цветы нежно-розового оттенка с пятью лепестками. В дикой природе они не очень большие и в диаметре составляют 3-6 см.

Из-за своей красоты Хатьма понравилась многим садовникам. Ученые создали на ее основе гибрид с Мальвой ольвийской, которая дает более крупные цветы различных оттенков розового и растет в домашних условиях.

Полезна Хатьма и в производстве: ее волокна используют для изготовления шпагата и веревок.

Растение цветет довольно продолжительный период: с мая по октябрь. Оно произрастает в Восточной Европе и Юго-Западной Азии, от Южной Германии на юг до Италии и на восток до юга России, Казахстана и Турции. Чаще всего ее находят на территории Барнаула и Республики Алтай.

Хатьма Тюрингенская Wikimedia Commons Хатьма Тюрингенская Wikimedia Commons

Также пользователи часто делятся фотографиями такого удивительного растения, как Лилия Царские Кудри, известная также как Лилия саранка (314 наблюдений). Прозвали так цветок из-за его необычных лепестков, которые закручиваются вверх, словно кудряшки.

В Сибири с саранкой связана одна интересная легенда. Считалось, что Лилия выросла прямо из сердца воина, храбро защищавшего свою землю от набегов врага. Если луковицу растения взять на поле битвы, то она защитит от смерти в бою. А если ее еще и съесть, то сердце наполнится храбростью, и воин станет непобедимым.

Кстати луковицу Лилии действительно можно есть. Сырой она напоминает не поджаренный каштан. На Руси же ее кипятили в молоке или запекали в золе. Кроме того корни сараны тоже ели, они отличаются сладковатым и мучнистым вкусом.

Цветет Лилия с марта по сентябрь в окрестностях Барнаула, в Республике Алтай и в районе Новосибирска.

Лилия Царские кудри Wikimedia Commons Лилия Царские кудри Pictures This Лилия Царские кудри Pictures This Лилия Царские кудри Plantnet

А вот меньше всего наблюдений собрано по Горечавке Холодной, судя по данным «Флоры Алтайского края» - только четыре. Это небольшое растение, низко растущее по земле. Цветы находятся близко друг к другу и отличаются формой чашечки белого цвета с черными прожилками.

Горечавка растет с июня по сентябрь на лугах, торфяниках, скалах, покрытых мхами и лишайниками, а также на заболоченных местах до верхнего горного пояса.

Алтайские маралы не прочь полакомиться этим растением.

Горечавка Холодная Wikimedia Commons Горечавка холодная Flickr Горечавка холодная Flickr

Всего четыре человека поделились на сайте наблюдениями Дурмана Обыкновенного. Он не слишком в почете у простых людей из-за колючих коробочек с семенами и сильного яда.

Внешне растение даже красиво. У него вытянутые белоснежные цветы с фиолетовой сердцевиной. После цветения остаются небольшие шипастые плоды, внутри которых лежат семена будущего Дурмана.

Цветок назван так из-за своих ядовитых свойств. При отравлении человек может начать видеть галлюцинации и впадать в коматозное состояние. Также среди симптомов отмечают головную боль, сильную жажду, расширение зрачков.

В свое время Иван Бунин даже посветил Дурману стихотворение, как девочка случайно съела растение. Заканчивается оно, как несложно догадаться, весьма печально.

Что интересно, Дурман растет в течение всего года, активно цветет в августе. Произрастает по залежам возле жилья, на замусоренных местах и вдоль дорог.