14 июня
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Жизнь

От чего стоит отказаться на Еремея Распрягальника: народные приметы 13 июня

На Руси 13 июня отмечали день Еремея Распрягальника, которого еще называли Еремеем-бобовником. Православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Лошади
Лошади
СС0

Традиции Еремея Распрягальника

В народе имена святых Ерма и Ермия слились в единое имя Еремей. По старому стилю Еремея Распрягальника чествовали 1 мая и 31 мая. Тем самым он открывал и закрывал сезон посева.

Еремея прозвали Распрягальником, так как по окончании посевных работ лошадей распрягали - освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли.

В этот день за конями тщательно ухаживали, холили и лелеяли, тем самым благодаря их за выполненную работу. Животных угощали разными вкусностями, купали и давали отдохнуть.

Крестьяне верили, что если на Еремея Распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет. Поэтому люди в этот день ходили пешком, а все важные дела старались перенести на потом.

Еще святого покровителя этого дня в народе прозвали Еремей-бобовник. Хозяйки в этот день сажали бобовые и верили, что в будущем получат хороший урожай.

Лошади
Лошади
unsplash.com

Что нельзя делать 13 июня?

  • Нельзя планировать в этот день переезд - смена места проживания негативно повлияет на ваше здоровье и материальное благополучие.
  • Не стоит ругаться и выяснять отношения - иначе можно навлечь на себя несчастья и беды.
  • Не рекомендуется общаться с неприятными людьми - негативные эмоции могут надолго поселиться внутри вас.
  • Не стоит грустить и предаваться унынию.
Кот грустит.
Кот грустит.
СС0

Приметы Еремея Распрягальника

  • Сильная роса – к солнечному дню.
  • Вечером нет росы – завтра будет дождь.
  • Роса быстро высыхает – к дождю.
  • Чем больше вечером росы, те жарче будет на следующий день.
  • Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.
  • Кукушка кует на хорошую погоду.
  • Сильный туман утром – к урожаю грибов.
  • Затяжной дождь сулит плохой урожай.
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