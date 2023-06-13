От чего стоит отказаться на Еремея Распрягальника: народные приметы 13 июня

На Руси 13 июня отмечали день Еремея Распрягальника, которого еще называли Еремеем-бобовником. Православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Еремея Распрягальника

В народе имена святых Ерма и Ермия слились в единое имя Еремей. По старому стилю Еремея Распрягальника чествовали 1 мая и 31 мая. Тем самым он открывал и закрывал сезон посева.

Еремея прозвали Распрягальником, так как по окончании посевных работ лошадей распрягали - освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли.

В этот день за конями тщательно ухаживали, холили и лелеяли, тем самым благодаря их за выполненную работу. Животных угощали разными вкусностями, купали и давали отдохнуть.

Крестьяне верили, что если на Еремея Распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет. Поэтому люди в этот день ходили пешком, а все важные дела старались перенести на потом.

Еще святого покровителя этого дня в народе прозвали Еремей-бобовник. Хозяйки в этот день сажали бобовые и верили, что в будущем получат хороший урожай.

Лошади unsplash.com

Что нельзя делать 13 июня?

Нельзя планировать в этот день переезд - смена места проживания негативно повлияет на ваше здоровье и материальное благополучие.

Не стоит ругаться и выяснять отношения - иначе можно навлечь на себя несчастья и беды.

Не рекомендуется общаться с неприятными людьми - негативные эмоции могут надолго поселиться внутри вас.

Не стоит грустить и предаваться унынию.

Кот грустит. СС0

Приметы Еремея Распрягальника