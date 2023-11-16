16 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

От чего стоит отказаться на Анну Холодную - приметы и традиции 16 ноября

16 ноября на Руси праздновали день Анны Холодной. Православная церковь вспоминает Анну Всеволодовну – дочь киевского князя Всеволода Ярославовича.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Традиции Анны Холодной

На Анну Холодную ночи становились морозными, и хозяйки начинали замораживать бруснику, морошку и клюкву. А после варили из нее кисель и добавляли в блюда.

Замораживали и молоко. Его потом стругали ножом и подавали с блинами. Дети обожали это лакомство.

По поверью, в этот день просыпается нечистая сила. Потому особенно сильны становились гадалки, знахари и колдуны. Люди спешили к ним, чтобы снять порчу и сглаз.

Мороз. Иней
Мороз. Иней
СС0

Что нельзя делать 16 ноября?

  • Не стоит выходить без повода дома и оставлять двери открытыми — нечистая сила в дом зайдет.
  • Запрещено ссориться друг с другом — можно накликать беду.
  • Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — лучше ее перенести.
  • Категорически нельзя трудиться беременным.
Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Приметы Анны Холодной

  • На реке стоит лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.
  • Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.
  • Утром мороз ударил – выпадет много снега.
  • Мыши роют ямы – к похолоданию.
  • Дым из трубы столбом идет – к морозной погоде.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость