От борьбы с наливайками до паучьих ферм: депутат от «Новых людей» Александр Дёмин поддержал развитие предпринимательства на Алтае

Поддержка технологического и молодёжного предпринимательства, совершенствование страхования бизнеса и борьба с наливайками — эти и другие вопросы поднял депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Дёмин во время визита в Алтайский край. Здесь руководитель комитета по малому и среднему предпринимательству провёл ряд деловых встреч.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Дёмин во время визита в Алтайский край принял участие в работе круглого стола по теме законов о бизнесе на Алтае.

Он принял участие в работе круглого стола по теме законов о бизнесе на Алтае. Диалог собрал представителей предпринимательского сообщества, депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Семенова, депутатов гордумы Барнаула Никиту Федюнина и Анну Галицкую. Они предложили пересмотреть нормы в отношении страхования, а также усилить борьбу с наливайками, из-за которых страдают жители всех ближайших домов. Все озвученные предложения Александр Дёмин изучит и проработает в Госдуме.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Дёмин во время визита в Алтайский край принял участие в работе круглого стола по теме законов о бизнесе на Алтае. Фото предоставлено партией «Новые люди».

У каждого региона своя специфика, которая касается предпринимательства. Следовательно, меры поддержки должны быть не только федеральными, но и региональными. Вместе с тем многие проблемы общие по всей стране. Например, на наливайки жалуются и в Москве, и в Барнауле. Мы уверены, что бизнес должен быть социально ориентированным, помогать людям, а не портить им жизнь, — говорит Александр Дёмин.

Развитие технологических стартапов в Алтайском крае он обсудил во время встречи с ректором Алтайского государственного университета Сергеем Бочаровым и инициативными студентами. Некоторые разработки молодых учёных уже внедряются в коммерческий сектор. Вместе с тем привлекать частный капитал к поддержке студенческих проектов пока сложно. Александр Дёмин поблагодарил участников встречи и договорился дальше работать вместе с АГУ над расширением сферы технологического предпринимательства.

Визит депутата Госдумы завершился церемонией закрытия четвёртого сезона программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле» в Алтайском крае. Он стал рекордным по количеству участников. Они представили инициативы, разработанные за несколько месяцев. Поездку в Москву на федеральную выставку проектов выиграли разработчики стартапа по разведению и продаже змей и пауков — «Киперы Алтая». Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела получила команда «ARTефакт» с проектом по созданию книжек-ежедневников с теорией тайм-менеджмента.

Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела получила команда «ARTефакт». Фото предоставлено партией «Новые люди».

Желаю всем участникам не сдаваться и любить ошибки: если вы столкнётесь с трудностями на пути, не останавливайтесь на этом, пробуйте снова и снова. Пусть опыт, который вы получили на программе, будет стартом для следующих шагов, — пожелал финалистам Александр Дёмин.