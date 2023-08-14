Освободитесь от привязанности к сексу. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время отдыха. Снизьте темп, не планируйте подвиги. Запуск новых проектов перенесите. Внимательно отнеситесь к своему самочувствию. Сложные манипуляции с телом отложите. Неотложными делами лучше заняться до обеда понедельника или в конце недели», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, делайте что-то руками. Разгружайте голову по-максимуму. Общайтесь с родственниками, ближайшим окружением. К концу недели фокус вашего внимания сместится. В голове станет больше ясности.



Тельцы, освобождайтесь от привязанностей к всевозможным наслаждениям (еда, секс, сон, комфорт). Пересмотрите ваши отношения с сестрами, подругами. Берегите руки, ключицы, сердечно-сосудистую систему.



Близнецы, постарайтесь меньше есть, говорить, тратить деньги. Укрепляйте тело. Делайте гимнастику для плеч, рук, шеи. Учитесь жить с партнером даже тогда, когда вы не получаете от него никаких удовольствий.



Раки, чаще отдыхайте. Пейте больше воды, гуляйте, созерцайте прекрасное. Причины плохого настроения не ищите, не перекладывайте ответственность на других. Берегите здоровье.



Львы, возьмите отпуск. Проведите неделю лежа. Вам можно и нужно ничего не делать. Сократите общение, обратитесь к своему внутреннему миру.



Девы, амбиции, денежные вопросы вас могут сильно беспокоить. Может казаться, что зона комфорта и безопасности потеряны. Не принимайте важных решений на основе этих эмоций. Это иллюзия.

Работа в офисе. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Весы, освобождайтесь от любых привязанностей к работе и в работе. Сейчас все ваши амбиции, решения по поводу нового образа жизни, карьеры сильно трансформируются. Не спешите делать выводы.Скорпионы, вы хорошо поработали. Доделывайте начатое. До конца недели сможете лучше разбираться в онлайн вопросах и работе с большим количеством людей. Не забывайте только дать себе возможность отдохнуть.Стрельцы, вы сейчас способны разобраться с любыми крайностями в вашей жизни, поведении, квалификации, связях, отношениях с детьми.Козероги, ваше отношение к второй половине очищается от всего ненужного. Не пугайтесь и не мешайте. Любой дискомфорт будет сигналом, что привязанность еще осталась.Водолеи, партнер поможет пересмотреть ваше отношение к комфорту. Смысл жизни, приоритеты тоже, возможно, придется переоценить. Попробуйте не обижаться, а увидеть пользу в этих событиях .Рыбы, у вас есть мудрость и силы разобраться с любыми зависимостями и слабостями в питании, речи. Жизненной энергии на неделе может не хватать. Постарайтесь поддержать партнера. Ему сейчас тоже несладко.