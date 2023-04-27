28 апреля
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Жизнь

Осужденный на 13 лет алтайский судья обжаловал приговор

Осужденный за получение взяток в особо крупном размере судья Алексей Городов обжаловал приговор, сообщает «Коммерсантъ».

Алексей Городов.
Алексей Городов.
Пресс-служба СК и прокуратуры.

Такой поворот судебного процесса стал известен из карточки дела на сайте Центрального райсуда Барнаула.

11 апреля Городова обвинили в шести эпизодах получения взяток и приговорили к 13 годам «строгача» и штрафу в 30 млн рублей.

Как установили следствие и суд, осужденный действовал в интересах некоего Долгова.

От него Городов получил автомобиль по сниженной цене, а также с 2016 по 2017 год брал за решения в его пользу по 500 тыс. рублей за каждый судебный акт.

На суде Городов отрицал вину и пытался ввести следствие в заблуждение.

Ранее altapress.ru разбирался, что известно об Алексее Городове.

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