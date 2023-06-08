Осторожно, яд! Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений алкоголем на Алтае

Количество отравлений спиртосодержащей продукцией в Алтайском крае более чем втрое превысило среднероссийский уровень. Это следует из данных государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году».

Почти вся Сибирь

По данным ведомства, в 2022 году острые отравления спиртосодержащей продукцией выше среднероссийского уровня регистрировались в 27 субъектах РФ. В этот список вошли все регионы Сибирского федерального округа (СФО), кроме Томской области и Хакасии.

Превышение составило:

В Алтайском крае и Республике Тыва — в 3,3 раза;

В Кемеровской и Омской областях, а также Республике Алтай — от 1,5 до 1,9 раз;

В Новосибирской области и Красноярском крае — от 2 до 2,7 раз;

В Иркутской области — от 1,05 до 1,4 раза.

Отравления спиртосодержащей продукцией. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году»

Тяжелое десятилетие

За период с 2013 по 2022 год отмечаются стабильно высокие превышения показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией над среднероссийскими уровнями на территориях 14 субъектов РФ, в том числе, шести регионов СФО: Тывы, Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, а также Новосибирской и Омской областей.

Роспотребнадзор РФ:

Основными причинами являются острые отравления: этанолом, денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, метанолом, 2-пропанолом, сивушным маслом. Ведущее место занимают отравления этанолом, в том числе и с летальным исходом.

Отравления спиртосодержащей продукцией. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году»

Динамика по России

С 2013 по 2022 год на территории РФ зарегистрирован 445 851 случай острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 119 666 случаев — с летальным исходом (26,8%).

В динамике этот показатель в целом по России за десятилетие снизился на 41,7%, а случаев с летальным исходом стало меньше на 33,7%.