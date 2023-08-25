26 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Останется только "Барби". Стало известно, какие зарубежные фильмы покажут в сентябре в России

Стало известно, какие долгожданные киноленты с небольшой задержкой от официальной премьеры покажут в сентябре в России.

Барби
Барби
Кинопоиск

Российские фанаты Райана Гослинга и Марго Робби могут радостно надевать розовые костюмы - фильм "Барби" Греты Гервиг покажут 9 сентября.

России достался не оригинал, а «цифровая копия высочайшего качества», сообщает журнал "Правила жизни".

Тем не менее героев Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррела и Симу Лю озвучили их официальные голоса в России — Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев.

Барби
Барби
Кинопоиск

А вот поклонникам творчества Нолана придется ждать пиратской версии - фильм "Оппенгеймер" в российских кинотеатрах не покажут, даже по схеме предсеансного показа.

Как стало известно Telegram-канал Mash, это связано с запретом "от вышестоящих инстанций".

Тем временем в мировом прокате совместные сборы двух этих фильмов превысили 2 млрд долларов, а "Барби" может стать самым кассовым фильмом года.

Ранее в Госдуме предложили показать в России бьющие кассовые рекорды «Оппенгеймер» и «Барби» без согласия правообладателя. В то же время в российских кинотеатрах стали замечать баннеры этих фильмов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость