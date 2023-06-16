18 июня
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Жизнь

Пять основных правил, которые должен знать и соблюдать каждый владелец мототехники

Ежегодно с наступлением летнего сезона на дорогах края увеличивается количество аварий с участием различного мототранспорта. Даже если вы не первый год садитесь за руль мотоцикла, все равно за зимний период навыки вождения притупляются. А приобретая своим детям двухколесные игрушки, обязательно подумайте о правилах безопасности. Ребенок, в силу своих возрастных особенностей, не всегда правильно может оценить дорожную ситуацию, поэтому задача родителей сделать все, чтобы желанный подарок не довел до беды.

Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Ответственность за безопасность своих детей в данном случае лежит полностью на родителях – получение водительского удостоверения, покупка защитной экипировки и знание Правил дорожного движения вашим ребенком, позволит минимизировать риски взросления. Транспортное средство, будь то питбайк, скутер или мопед – средство повышенной опасности, грамотно научиться им управлять помогут опытные инструкторы в автошколах.

Если молодой владелец питбайка профессионально занимается мотоспортом и использует его только на специальных трассах, где рядом нет дорог общего пользования, соблюдает условия транспортировки мотосредств, имеет документы на мототехнику, то вопросов у госавтоинспекции к нему не возникнет.

В случаях использования мототехники на дорогах общего пользования меняется практически все. Молодецкая удаль при управлении мототехникой, несоблюдение безопасной дистанции всегда приводят к печальным последствиям.

Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних при выявлении факта управления несовершеннолетним спортивной мототехникой на дорогах общего пользования. Но административный штраф не вернет здоровье или жизнь, поэтому безопасность всегда должна стоять на первом месте.

В зависимости от объема двигателя кроссовый мотоцикл либо питбайк приравнивается к мопеду или к мотоциклу. Автоматически ваш подарок будет отнесен к транспортным средствам категории А, А1 либо М, соответственно на данные средства уже обязательно требуется получение водительского удостоверения.

Основные правила безопасности для владельцев мототехники:

  • Не управляйте спортивной мототехникой без специальной подготовки, пройдите учебный курс в автошколе и получите водительское удостоверение;
  • Не забывайте про защитную экипировку – шлем и маску, перчатки, "мотоботы" и "моточерепаху";
  • Выбирайте умеренную скорость в соответствии с дорогой, степенью видимости и личным опытом;
  • Никогда не управляйте транспортом в состоянии опьянения;
  • Не пользуйтесь наушниками и мобильным телефоном при управлении мототехникой.
Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Каждый владелец мототехники должен знать и соблюдать 5 основных правил.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Порой нарушение этих правил приводит к печальным последствиям. В конце мая в Егорьевском районе водитель 1993 г.р., управляя мотоциклом «Кавасаки», не справился с управлением, допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир-девушка 1999 г.р. от полученных травм погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

5 июня в Алейском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних подростков. Подросток 2006 г.р., управляя мопедом "Racer", двигаясь с пассажиром, мальчиком 2020 г.р., не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ, под управлением водителя, мужчины 1968 г.р. В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение. Всегда помните о таких печальных случаях, садясь за руль мототехники.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает родителям несовершеннолетних, что покупая такую технику своим детям, вы несете полную ответственность за их безопасность.

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