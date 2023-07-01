2 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова признали иноагентом

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Об этом стало известно на сайте ведомства.

Борис Гребенщиков в ТРЦ Galaxy.
Борис Гребенщиков в ТРЦ Galaxy.
Barnaul22

На сайте указано, что Гребенщиков проводил концерты за рубежом "с целью оказания финансовой помощи Украине".

Ранее 20 мая 2022 года музыкант дал интервью израильскому каналу Channel 9 и рассказал, что передал часть суммы от своих концертов в Берлине Украине, дополняет "КоммерсантЪ".

Также отмечается, что Гребенщиков негативно отзывался о военной операции на Украине.

На данный момент музыкант проживает за пределами Российской Федерации.

Помимо Гребенщикова в список иноагентов включили издания «Бумага» и Sota.vision, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, зампреда московского отделения «Яблока» Андрея Морева, бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, журналиста Алексея Горпинченко и «Англо-американскую школу Москвы».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость