13 мая
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Жизнь

Осквернившей могилу погибших на СВО солдат оказалась 17-летняя девушка

Неизвестные сорвали флаги и разбили рамку с фотографией на могиле погибшего на СВО солдата из Усть-Калманского района. Оказалось, это была 17-летняя студентка местного колледжа, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Девушка состоит на учете в ПДН и имеет проблемы с учебой. Ее воспитывает бабушка, поскольку родителей давно нет в живых.

25 апреля студентка похитила флаги России и десантный с могилы бойца СВО и принесла домой. Бабушке сказала, что это подарок.

5 мая девушка уехала в Барнаул. А через несколько дней бабушка обнаружила в сельском чате сообщения о краже.

Из чувства стыда пожилая женщина сложила флаги в пакет, а родственникам погибшего сообщила что нашла их в мусоре. Девушку же разыскивала полиция.

Однако, по словам супруги солдата, это не первый случай вандализма. Перед кражей флагов неизвестные уже разбивали рамку с фотографией ее мужа, также пострадал снимок еще одного солдата.

Ранее пятеро жителей Алтая погибли в ходе обстрела на СВО.

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