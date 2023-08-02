Осетровое суперлуние связано с катаклизмами на Земле

Он провел сравнительный анализ статистики землетрясений и суперлуний.
Исследования показали — эти катаклизмы происходят в периоды суперлуний. Причем не обязательно именно в день полнолуния, а может быть на несколько дней раньше или позже.
Исследование поможет разработать методы предсказывания катаклизмов на Земле, что предотвратит гибель многих людей.
Накануне жители Земли наблюдали довольно редкое астрономическое явление — «осетровое» суперлуние. Название суперлуния происходит от пресноводной рыбы, которой, как полагали индейцы, водилось больше в водоемах в августе, пишут "Известия".
Следующее суперлуние — 30 августа.