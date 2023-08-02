Осетровое суперлуние связано с катаклизмами на Земле

Суперлуния связаны с такими катаклизмами на Земле, как землетрясения и извержения вулканов, рассказал ученый Михаил Ковалев «АиФ».

Он провел сравнительный анализ статистики землетрясений и суперлуний.

Исследования показали — эти катаклизмы происходят в периоды суперлуний. Причем не обязательно именно в день полнолуния, а может быть на несколько дней раньше или позже.

Исследование поможет разработать методы предсказывания катаклизмов на Земле, что предотвратит гибель многих людей.

Накануне жители Земли наблюдали довольно редкое астрономическое явление — «осетровое» суперлуние. Название суперлуния происходит от пресноводной рыбы, которой, как полагали индейцы, водилось больше в водоемах в августе, пишут "Известия".

Следующее суперлуние — 30 августа.