Опубликовано видео, как водолазы изучают еще одну загадочную Атлантиду

Удивительный артефакт покоится под водой в Адриатическом море у острова Корчула.

На дне акватории - каменные плиты шириной порядка четырех метров, так называемая дорога, пишет LIFE.

Она построена людьми, уверены исследователи. Эта каменная дорога ведет к подводному острову. И кое-где сохранились деревянные фрагменты.

Древнему поселению порядка семь тысячелетий. Дорогу не размыло за столько тысячелетий.

Атлантида - мифическое остров-государство. Во время сильного землетрясения остров поглотило море в один день вместе со своими жителями — атлантами.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана.

Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

Исследователи никогда не видели подобного явления.

Прогноз

К исследованию океанологов подключились сейсмологи и геологи. И тут выяснилось, что дыры, выделяющие горячую жидкость, находятся на стыке Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. И плиты — в активной фазе, движутся навстречу друг к другу.