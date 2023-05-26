Опубликовали фото поврежденных зданий после атаки дрона на Краснодар

Глава города Краснодара Евгений Наумов у себя в Telegram-канале опубликовал фотографии зданий после налета дрона на город.

На фото заметны выбитые стекла в пятиэтажке по адресу ул. Гаражная, 77/1.

На карте видно, что дом находится в центре Краснодара.

Напомним, в 4 утра по местному времени дрон атаковал Краснодар. Обломки приземлились на здание в центре города. Грохот слышали на Фестивальной улице.

Кроме того, другой дрон взорвался в городе Морозовск Ростовской области.

Фестивальная и Гаражная улицы в Краснодаре. Яндекс.Карты Ул. Гаражная. Яндекс.Карты. Морозовск Яндекс.Карты

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.