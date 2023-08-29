Оплата коммунальных расходов: доверяй, но «прочие» расходы трижды проверяй

Жители многоквартирных домов в России часто сталкиваются со спорами и проблемами, связанными с управляющими компаниями. Одной из общественно значимых проблем является недостаточное качество предоставляемых услуг, включая отопление, водоснабжение и уборку территории. Резкие повышения тарифов на коммунальные услуги, а также необоснованное взимание оплаты за капитальный ремонт зданий также вызывают недовольство жителей.

Споры между жителями и управляющими компаниями часто связаны с непрозрачностью финансового учета и неясным распределением средств. Часто дополнительные затраты прячутся в разделе «прочие». Неэффективное взаимодействие и отсутствие контроля со стороны органов власти также вносят свою лепту в данную проблематику.

Важным вопросом является отсутствие механизмов вовлечения жителей в процессы принятия решений относительно управления жилым фондом. Слабое влияние жителей на принятие решений приводит к недовольству и ощущению отчуждения от управления своим домом.

Эксперты в СМИ также указывают на недостаточную эффективность механизмов рассмотрения жалоб и конфликтов между жителями и управляющими компаниями. Это означает, что жители могут ощущать отсутствие защиты своих прав и интересов.

Вот лишь один из таких случаев. Жительница дома 194 по ул. Попова в Барнауле обратилась с запросом к депутату Госдумы Александру Терентьеву по поводу неправомерно назначенной оплаты как раз за некие «прочие» расходы.

Депутат, чтобы разобраться, решил проверить, насколько правомерно были начислены эти суммы, инициировал прокурорскую проверку. Правоохранители установили, что многоквартирный жилой дом по ул. Попова, 194 находится в управлении УК "Перспектива" с 01.05.2022 года. Ранее эти функции выполнял ЖСК-143, к нему и вопросы у собственников.

Начисления по строке "прочие расходы-3" осуществлялись на основании решения собственников, оформленного протоколом от 05.07.2020. Средства собирались на текущий ремонт подъездов по 500 руб. ежемесячно в течение двух лет. Но данное решение собственников в сентябре 2021 года Индустриальный районный суд г. Барнаула признал недействительным, на ЖСК-143 была возложена обязанность исключить из платёжного документа строку "прочие расходы -3".

В декабре 2021-го краевой суд в апелляции отменяет решение суда первой инстанции, кассация подтверждает отмену. Вновь было проведено общее собрание собственников — 28.02.2022, на нем было принято решение о возврате оплаченных взносов на финансирование работ по ремонту подъездов, установлен порядок возврата сумм — в течение пяти дней на основании письменных заявлений. УК пыталась обжаловать это решение в судебном порядке, но суд отказал в удовлетворении ее требований.

Что касается заявительницы, о которой шла речь выше, то ей была возвращена сумма необоснованно сделанных выплат. В марте 2023 года прокуратура в интересах собственницы обратилась в суд с истребованием этих средств. В результате судебных тяжб удалось восстановить справедливость. Прокуратурой была оказана правовая помощь, составлено заявление о возврате уплаченных сумм и отправлено в ЖСК-143. И необоснованно уплаченные ею средства управляющая компания вернула.

Информация по обстоятельствам и документам https://altai.spravedlivo.ru/23172310