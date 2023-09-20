На Солнце произошла очередная вспышка класса М, которая породила вихрь геоударов. О возможности мощных геоударов 20 сентября рассказал "МК - Новосибирск".

20 сентября магнитная буря будет постепенно стихать, но в течение суток еще будут удары силой 4 балла.

Это малая магнитная буря, но и она может очень сильно повлиять на метеочувствительных людей.

Врачи советуют готовиться к геоударам заранее:

Снизить физические нагрузки;

Больше гуляйте на свежем воздухе;

Дальние поездки перенести на другой день;

Не нервничать и не ввязываться в конфликты;

Исключить алкоголь.

Ранее рассказали, что за мощная магнитная буря обрушится 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.