Онколог назвал три продукта, которые вызывают рак

Врач-онколог и хирург Иван Карасев, рассказал в своем телеграмм канале какие продукты не стоит хранить длительное время в холодильнике.

Доктор Карасев поделился со своей аудиторией, какие продукты нельзя употреблять в пищу даже при малейшем намеки на испорченность.

"У нас довольно сильна традиция не выбрасывать продукты. Если на хлебе или сырной корочке слегка выступила плесень, мы обрезаем по подпорченному краешку и дальше используем продукт. Делать так нельзя", - советует онколог.

Образовавшийся грибок на продукте, очень токсичен, порой он опаснее многих ядов.

Даже термическая обработка не гарантирует безопасного употребления подпорченного продукта.

Иван Карасев подчеркнул, что продукты которые начали портиться, не в каком виде не подходят для еды. Пусть и напрямую рак они не вызывают, но отравляя организм провоцируют процессы снижения иммунитета.

Ранее Михаил Кутушов токсиколог, профессор, предупредил что фрукты, овощи и ягоды категорически нельзя есть, если на одном из продуктов которые лежат в общей куче, появилась белая плесень.

Такая продукты могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением и дыханием.

Ранее онкобольному полностью восстановили утраченный нос.