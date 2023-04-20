21 апреля
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Жизнь

Они возвращаются. По «Сумеркам» снимут сериал

По франшизе «Сумерки» собираются снять сериал. Об этом сообщают портал The Hollywood Reporter.

Постер к фильму "Сумерки".
Постер к фильму "Сумерки".
Открытые источники.

На данный момент сериал находится на стадии разработки. Точные даты выхода сериала не известны.

Сценаристом сериала выступит Шинейд Дейли, известная по таким работам как «Ходячие мертвецы: Потусторонний мир» и «Спускайся».

Фильм «Сумерки» сняли по готическому роману-бестселлеру Стефании Майер. Он рассказывал любви обычной девушки и вампира. За пять лет выпустили пять полнометражных фильмов.

По итогам MTV Movie Awards 2009 фильм обошел даже самые «признанные» киноленты и собрал награды в пяти номинациях.

Ранее стало известно, что DreamWorks приступила к работе над пятой частью «Шрека».

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