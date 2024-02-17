19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов Олега Тинькова* и еще четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
СС0

В реестр иностранных агентов внесли бизнесмена Олега Тинькова.

Министерство считает, что он распространял материалы других иноагентов, а также распространял недостоверные сведения о политике России и выступал против военной операции на Украине.

На данный момент Олег Тиньков находится за пределами России.

Также в реестр иноагентов внесли следующих:

  • актер Никита Кукушкин;
  • литературный критик Анна Наринская;
  • правозащитник Аслан Арцуев;
  • философ Юлия Синеокая.

* Признан иноагентом в РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ пополнил реестр иноагентов еще несколькими персонами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость