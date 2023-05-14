Окна выбьют, в горящую избу войдут. 8 историй об алтайских героях, которые не испугались пожара и спасли людей, чужие дома и машины

10 мая пожарный из села Косиха в свой выходной спас двух женщин и ребенка из горящего дома. Altapress.ru вспоминает, какие еще героические спасения из огня запомнились за последние годы на Алтае.

1. Осенью 2022 года подросток Сергей Красноперов из Маймы первым сообщил о пожаре возле сельского кладбища. Парень позвонил в МЧС, потому что огонь уже угрожал селу. Когда спасатели приехали, юноша помогал тушить огонь.

Герои Республики Алтай Правительство Республики Алтай

2. В 2020 году сотрудник алтайского УФСИН Дмитрий Лебедкин спас 94-летнюю женщину из огня возле лечебно-исправительного учреждения. Пока пожарные ЛИУ тушили огонь, мужчина бросился в горящий дом, нашел пенсионерку и вынес на улицу.

Пожарные. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

3. В мае 2023 года водитель автоцистерны барнаульского водоканала увидел на улице Власихинской загоревшийся автомобиль и помог его потушить. Как только мужчина заметил огонь, то сменил маршрут, чтобы подобраться к нему. «У меня за спиной вода, как можно проехать мимо?»,— рассказывал позже Николай Марченко.

Водитель «Росводоканал Барнаул» Николай Марченко награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

4. Весной 2021 года водитель скорой помощи из Рубцовска во время дежурства спас семью с детьми из горящего дома. Николай Востриков заметил пожар на соседней улице, позвонил в МЧС, но не стал ждать, а поспешил на помощь и помог людям выбраться из огня.

Николай Востриков. vesti22.tv

5. Весной 2020 года кассир продуктового магазина из Горно-Алтайска Сергей Ардиматов возвращался на такси домой, заметил пожар и сразу попросил таксиста подъехать ближе. Мужчина сломал окно горящего дома и вынес из огня беременную женщину с двухлетним ребенком.

Сергей Ардиматов. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

6. 11 мая 2023 года пожарный Виталий Попов из села Косиха в свой выходной спас из огня ребенка, его маму и бабушку. Мужчина забежал в здание, у которого горела крыша. Он помог двум пенсионерам выбраться из одной квартиры, а из другой через разбитое окно вызволил двух женщин и ребенка.

Пожар. ГУ МЧС по Алтайскому краю

7. В 2019 году школьник из Быстроистокского района Максим Павлов увидел дым в соседнем доме и, рискуя жизнью, побежал на помощь. Юноша спас из огня хозяина жилья — инвалида, потом вернулся и вынес оттуда газовый баллон. МЧС наградило его за мужество.

Школьник из Быстроистокского района стал лауреатом инициативы «Горячее сердце». 22.mchs.gov.ru

8. Летом 2021 года в поселке под Бийском произошел крупный пожар. И пока сотрудники МЧС тушили заброшенные постройки, неравнодушные местные жители спасали от огня чужие автомобили.