Ох, уж эти детки. Барнаульский зоопарк показал подросших малышей

В семье леопардов сын Сильвы и Маврика уже скоро перерастет папу, новенький филин Захар стал жить с подружкой, а индоутки взялись за голову и начали воспитывать потомство. Новости из мира животных рассказал барнаульский зоопарк "Лесная сказка" .

Помните маленький черный комочек, который появился на свет 5 января? Так вот он уже скоро догонит по размерам своего отца Маврика.

Малыш леопард. Ему здесь четыре дня Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Внешностью он пошел в отца - такой же черный, как ночь. А вот характером - в маму Сильву. Такой же нелюдимый домосед. Только на днях они осмелились выйти на прогулку и показаться гостям.

В это время безответственные индоутки все же взялись за воспитание потомства. Так одна из пернатых мам обзавелась целым выводком пятнистых птенцов. Утята растут очень быстро и уже через неделю их будет не узнать.

"За один сезон индоутка способна вывести до 60 утят! На гнездо она садятся только тогда, когда в нем отложено не менее 15 яичек. А через 2 дня к ней в гнездо можно доложить еще 8-10 яиц от других индоуток", - рассказывают в пресс-службе.

Ранее индоутки прославились своей легкомысленностью. Так одна из них снесла яйца, но в какой-то момент отказалась их высиживать. Сирот приютила мудрая курица Лерка. Она высидела яйца и принялась за воспитание малышей.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Еще одно пополнение в дружной семье зоопарка произошло на днях. Свой дом обрел краснокнижный филин, спасенный алтайскими волонтерами. Он был ранен в крылом огнестрельным оружием и уже не сомжет хорошо летать.

Новенького назвали Захаром и поселили в одни вольер с очаровательной подружкой.

"Есть все шансы, что в будущем филин Захар и его подруга произведут на свет здоровое потомство, которое сможет при помощи специалистов адаптироваться к жизни в естественной природной среде", - сообщают в Минприроды.

Краснокнижный филин Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Не менее очаровательны другие зверушки барнаульского зоопарка.