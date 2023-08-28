Огромные пауки-осы напугали барнаульцев

На самом деле вид называется Аргиопа Брюнниха. Но из-за своего внешнего вида - желто-черные полосы - паук получил прозвище "оса".

Длина тела паука может достигать 3 см, а лап - 5 см. Обитают в основном в беседках, на дачах, в огородах и домах.

Хотя иногда эти паучки встречаются и в городе - на обочинах дорог, лесных опушкам, открытых, солнечных участках.

Паук-оса. "Подслушано Барнаул"

Ученые утверждают, что этот вид не опасен. Они могут укусить, однако укус приведет лишь к небольшому раздражению. Однако трогать их без надобности все равно не стоит.

Барнаульцев просят не убивать Аргиопу Брюнниху, поскольку этот вид - важное звено в фауне.

Ранее в алтайском районе нашли редкого ядовитого паука.