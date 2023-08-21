Огромные грибы весом в несколько килограммов стали находить в Алтайском крае

Гриб дождевик весом в три кг нашли недалеко от Заринска, еще один - в девять кг - попался в селе Родино, передает " Инцидент Барнаул ".

Такие гиганты именно среди этого рода грибов - не редкое явление. К тому же, гриб имеет необычную способность впитывать воду.

Сами по себе грибы дождевики (семейство Шампиньоновые) съедобны и наиболее всего пригодны для варки супа.

Однако в роду у этого гриба есть несъедобные и ядовитые виды, которые похожи друг на друга. Грибники нередко обходят дождевик стороной.

Еще одна жительница Рубцовска похвасталась шампиньоном весом в 1,2 кг.

Шампиньон. "В курсе 22" Шампиньон. "В курсе 22"

Впрочем, точные места грибники не выдают. А тем временем в комментариях к таким гигантам проявляют недоверие, ссылаясь на плохую экологию и мутацию.

Ранее тихие охотники Алтайского края поделились уловом с килограммовыми "шляпками".