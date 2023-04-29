Огромная пробка, радости субботника и цветение маральника. Что произошло в Алтайском крае 29 апреля

- Внушительная пробка образовалась под Барнаулом в Первомайском районе утром 29 апреля. Виной тому — ремонтные работы.
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- Бывший ректор бийского педуниверситета осталась под стражей по решению суда.
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- Фестиваль «Цветение маральника» открылся 29 апреля на «Бирюзовой Катуни» Корреспондент altapress.ru запечатлел радостные лица и веселые танцы.
- На 69-м году жизни скончался актер и ведущий Сергей Колесников. Altapress.ru вспоминали его творческий путь.
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