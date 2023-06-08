9 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Огонь и вода. Что произошло в Алтайском крае 8 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Сразу два масштабных лесных пожара бушуют в Алтайском крае — в Егорьевском и Тюменцевском районах. Огонь распространился уже на сотни га. Из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС вылетел самолет-амфибия.
  • В Алтайском крае и Республике Алтай началась вторая волна паводка. Всего 8 см осталось до опасного уровня воды в Катуни у Сросток, уровень Оби в Барнауле за сутки поднялся на 20 см, Бия и Телецкое выходят из берегов, а в Майминском районе Республики Алтай объявлен режим повышенной готовности.
  • Из доклада Роспотребнадзора стало известно, что жители Алтайского края чаще, чем жители многих других регионов, болеют ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. По профессиональным заболеваниям регион тоже «в топе».
  • Жителей Алтайского края предупредили о непогоде 9 и 10 июня. Ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра до 25 м/с.
  • Несмотря на то, что пляж в Барнауле официально откроют только 10 июня, он, конечно, уже «открыт» жителями города. Смотрите наш репортаж.
  • Ровно 60 лет назад, 8 июня 1963 года, в Алтайском крае появились два новых заказника: Завьяловский и Мамонтовский. Посмотрите, чем они интересны и какие редкие животные и растения там встречаются.
  • А 8 июня 1919 года родился музыкант и педагог Емельян Кац. Почитайте, как почти 70 лет назад талантливейший одессит перебрался в Барнаул, чтобы основать здесь школу скрипичного мастерства.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость