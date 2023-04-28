Одуванчики, мята и кактусы. За какие растения дачники могут получить штраф

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Размер штрафа

Если на участке будет хотя бы один из перечисленных экземпляров, то дачник рискует получить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или же быть арестованным до 15 суток.

Специальное выращивание подобных растений расценивается как уголовное преступление. Согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Самое крупное наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет с ограничением свободы до двух лет.