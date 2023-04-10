12 апреля
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Жизнь

Один из самых красивых звездопадов смогут наблюдать жители Алтайского края

Один из самых старых метеорных потоков, за которыми наблюдают люди, — Лирида — смогут увидеть сибиряки в апреле, сообщает «Бийский рабочий».

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Антон Петрусь

Звездопад пройдет с 15 по 29 апреля. Однако пик наступит 22−23 числа.

Лучшее время наблюдения — период в 1−2 часа между заходом луны и заходом солнца.

Обычно интенсивность потока невелика — примерно 20 метеоров в час. Но иногда бывают резкие всплески активности — тогда метеоры сгорают по 100 штук в час.

Над алтайским небом звездопад особенно хорошо будет видно в ночь на 23 апреля. В 1:00 ночи созвездие Лиры будет на востоке, а яркая звезда Вега подскажет его местоположение.

Увидеть поток можно будет невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать на высоте, вдали от города, в идеале — в горах.

Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

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