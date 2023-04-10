Звездопад пройдет с 15 по 29 апреля. Однако пик наступит 22−23 числа.
Лучшее время наблюдения — период в 1−2 часа между заходом луны и заходом солнца.
Обычно интенсивность потока невелика — примерно 20 метеоров в час. Но иногда бывают резкие всплески активности — тогда метеоры сгорают по 100 штук в час.
Над алтайским небом звездопад особенно хорошо будет видно в ночь на 23 апреля. В 1:00 ночи созвездие Лиры будет на востоке, а яркая звезда Вега подскажет его местоположение.
Увидеть поток можно будет невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать на высоте, вдали от города, в идеале — в горах.
Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.