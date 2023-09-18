20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Одичавшие кабаны выступили против дубовой рощи и нагло съели все желуди

Год назад в землю заложили две тонны желудей, но все съели кабаны, передают "Вести Алтай".

Центральноевропейский кабан.
Центральноевропейский кабан.
ru.wikipedia.org

Люди очень ждали появления дубовой рощи. Однако теперь она не вырастет.

Желуди, которые высадили год назад на площади 18 га, - вытащили кабаны.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в добрые руки отдают миленького и смешного котенка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость