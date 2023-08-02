Очередное землетрясение произошло на Алтае - почему они случаются так часто

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 3,4 балла - это считается слабым землетрясением. Это произошло в Кош-Агачском районе.
Однако предыдущее землетрясение прошло на Алтае всего чуть больше месяца назад - 28 июня в Онгудайском районе зафиксировали подземные толчки с магнитудой 4,1.
По словам экспертов, частые землетрясения - нормальное явление для Алтая.
Там идут современные геологические процессы, сопровождающиеся смещением, подвижками и образованием новых разломов. Образуются горы - где-то проваливаются впадины, а где-то восходят новые вершины.
В целом Алтай считают сейсмически опасным районом.
Самым сильным землетрясением в Горном Алтае до сих пор остается произошедшее 27 сентября 2003 года. Оно также случилось неподалеку от села Кош-Агача, а его магнитуда составила 7,3.
Толчки ощущались в Новосибирске, Красноярске и даже Восточном Казахстане.
А вот за прошлый год сильнейшее сейсмособытие зафиксировали в июле - с магнитудой 5,3.
Ранее сразу три ощутимых землетрясения произошли на Камчатке.