11 ноября
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Жизнь

Очень странные дела с зарплатой воспитателей в Алейске

Как известно, 2023 год объявлен Годом наставника и педагога в России. К наставникам относятся и воспитатели "дошколят". Но в год повышения престижа профессии в Алейске им сократили заработную плату.

Женщина показывает пустой кошелек.
Женщина показывает пустой кошелек.
Фото: ru.freepik.com, автор drobotdean.

Факт о том, что алейские воспитатели летом получили урезанную зарплату, стал известен депутату Госдумы Александру Терентьеву, когда к нему обратились более 30 работников учреждений дошкольного образования города.

По словам пресс-службы алтайских социалистов, воспитатели недоумевают, почему заработные платы их коллег в других муниципалитетах края не сокращаются, а у них с июня весьма ощутимо — на 8-10 тыс. рублей. Не было в Алейске и выплат премии в сентябре ко Дню дошкольного работника, а коллегам из других муниципалитетов выплатили. Воспитатели просят думца похлопотать, понимая, что самостоятельно правды и справедливости им не найти.

Согласно информации социалистов, Александр Терентьев уже подготовил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В случае необходимости планируют подключить и краевую прокуратуру и добиться в ближайшее время объяснения причин неразберихи с оплатой труда алейских воспитателей.

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