Обвиняемые громкого уголовного дела о поставках фальсификата в алтайские детсады отделались условкой и штрафами

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", потерпевших насчитывалось около 250 организаций, примерно половина которых детские сады. Сумма ущерба превысила 470 млн рублей. Троих бизнесменов признали виновными.
Они отделались условным сроком и штрафами. Так, Павел Пухов осужден к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Александр Подольный получил три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Виталий Гордиенко приговорен к трем годам и десяти месяцам условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.