14 октября
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Жизнь

Обстановка напряженная: затяжные геомагнитные бури экстремального класса обрушатся на россиян

Вскоре на Землю обрушатся мощные магнитные бури, пишут «Известия».

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Ожидаются тройная геомагнитная атака.

Так, с 15 по 17 октября мощность составит до 4 из 9 баллов; 20 октября — 6 баллов; 25–26 октября — около 5 баллов. Эта космическая погода опасна для самочувствия людей и может нанести немалый вред как здоровью человека. Иногда мощные солнечные возмущения сопровождаются рентгеновскими вспышками.

Штиль

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.

Дыра

Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Как защититься

Симптомы влияния геомагнитной бури:

  • головная боль,
  • резкие скачки артериального давления,
  • головокружение,
  • учащенное сердцебиение,
  • затрудненное дыхание,
  • нарушение сна,
  • рассеянность, раздражительность, тревожность,
  • усталость,
  • боль в суставах, ломота в костях,
  • обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Как защититься от магнитной бури:

  • снизить физическую активность,
  • чаще принимать контрастный душ,
  • есть меньше вредной пищи,
  • ограничить себя в употреблении алкоголя,
  • пить больше воды,
  • следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.

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