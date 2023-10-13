Обстановка напряженная: затяжные геомагнитные бури экстремального класса обрушатся на россиян

Ожидаются тройная геомагнитная атака.

Так, с 15 по 17 октября мощность составит до 4 из 9 баллов; 20 октября — 6 баллов; 25–26 октября — около 5 баллов. Эта космическая погода опасна для самочувствия людей и может нанести немалый вред как здоровью человека. Иногда мощные солнечные возмущения сопровождаются рентгеновскими вспышками.

Штиль

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.

Дыра

Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Как защититься

Симптомы влияния геомагнитной бури:

головная боль,

резкие скачки артериального давления,

головокружение,

учащенное сердцебиение,

затрудненное дыхание,

нарушение сна,

рассеянность, раздражительность, тревожность,

усталость,

боль в суставах, ломота в костях,

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

чаще принимать контрастный душ,

есть меньше вредной пищи,

ограничить себя в употреблении алкоголя,

пить больше воды,

следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.