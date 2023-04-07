Обской бульвар, оправдание терроризма и отключения горячей воды. Что произошло 7 апреля в Алтайском крае

На будущем Обском бульваре в Барнауле хотят построить новый ЖК — его проект уже понравился экспертам градсовета. Посмотрите, каким он будет.

С мая в Барнауле начнутся отключения горячей воды. В Сибирской генерирующей компании рассказали, сколько барнаульцы будут сидеть без теплой ванны.

28-летнего барнаульца обвинили в публичном оправдании терроризма из-за публикаций в соцсетях. Следствие полагает, что мужчина — идеологический сторонник запрещенной в РФ организации ИГИЛ. Он признал свою вину.

В Барнаул доставили новые рельсы для моста на проспекте Ленина. Они будут ждать своей очереди на установку в МУП «Горэлектротранс». Сдать готовый мост должны уже в ноябре этого года.

Вы , наверное , уже 100 раз видели открытки с Барнаулом XX века. Но кто автор этих снимков? Бродячий артист , фотолетописец Алтая , любимчик шведов — почитайте историю Сергея Борисова.

В Барнауле пропал 12-летний подросток. Мальчик ушел гулять 6 апреля и с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры попросили жителей Ленинского района обратить особое внимание на объявление о пропаже.

В Барнауле начался сезон бесплатных астрономических наблюдений в планетарии. Все жители города смогут посмотреть на небесные тела вместе со специалистами. Так , в апреле барнаульцев приглашают понаблюдать за Солнцем , Марсом и растущей Луной.

На Оби наконец-то начался «настоящий» ледоход. Первые подвижки льда барнаульцы увидели еще утром 6 апреля.