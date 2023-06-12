Общественный транспорт отвезет барнаульцев домой после праздничного салюта - маршруты

В День России 12 июня в Барнауле продлят работу общественного транспорта, чтобы горожане смогли попасть домой после праздничного салюта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Транспорт будет отправляться с трех остановочных пунктов: «Технический университет», «Площадь Советов», «Аграрный университет».

Технический университет

С остановки "Технический университет" пойдут автобусы по маршрутам №6, №20, №27, №35, №41, №53, №144.

А также заработают дополнительные маршруты №33р, №47, №55, №57, №60. Автобусы и маршрутки проследуют по проспекту Ленина в сторону площади Октября и продолжат движение по своим маршрутам.

Площадь Советов

От "Площади Советов" отправится транспорт по маршрутам №33р и №55. Он поедет в сторону Речного вокзала.

Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Михаил Хаустов

Аграрный университет

С остановки "Аграрный университет" поедет трамвай №1. Он отправится в направлении Нового рынка в 22:43 и 22:50. А в направлении Площади Свободы – в 22:34, 22:40, 22:57.

Также с этой остановки запустят два дополнительных вагона по измененным маршрутам:

В 22:40 трамвай проследует по следующему маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 3 на ул. Гридасова. В 22:48 трамвай поедет по такой схеме: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 1 на пр. Коммунаров.

Маршрут с пересадками

Дополнительно с трамвайного маршрута №1 можно будет пересесть на остановке "улица Анатолия". Здесь будут ходить трамваи №5 и №7.

По этим маршрутам транспорт проследует без изменения схем движения.