Общественный транспорт отвезет барнаульцев домой после праздничного салюта - маршруты

Транспорт будет отправляться с трех остановочных пунктов: «Технический университет», «Площадь Советов», «Аграрный университет».
Технический университет
С остановки "Технический университет" пойдут автобусы по маршрутам №6, №20, №27, №35, №41, №53, №144.
А также заработают дополнительные маршруты №33р, №47, №55, №57, №60. Автобусы и маршрутки проследуют по проспекту Ленина в сторону площади Октября и продолжат движение по своим маршрутам.
Площадь Советов
От "Площади Советов" отправится транспорт по маршрутам №33р и №55. Он поедет в сторону Речного вокзала.
Аграрный университет
С остановки "Аграрный университет" поедет трамвай №1. Он отправится в направлении Нового рынка в 22:43 и 22:50. А в направлении Площади Свободы – в 22:34, 22:40, 22:57.
Также с этой остановки запустят два дополнительных вагона по измененным маршрутам:
В 22:40 трамвай проследует по следующему маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 3 на ул. Гридасова.
В 22:48 трамвай поедет по такой схеме: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 1 на пр. Коммунаров.
Маршрут с пересадками
Дополнительно с трамвайного маршрута №1 можно будет пересесть на остановке "улица Анатолия". Здесь будут ходить трамваи №5 и №7.
По этим маршрутам транспорт проследует без изменения схем движения.