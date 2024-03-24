Общенациональный траур и тщательные досмотры. Что произошло в Алтайском крае 24 марта

- Алтайский край присоединился к общенациональному трауру 24 марта. По правилам национального траура, 24 марта приспустили флаги на госучреждениях. Запретом выход рекламы на телевидении и радио.
- Сотрудники полиции начали тщательно досматривать автомобили на въезде в Барнаул. Полицейские усилили контрольно-пропускной пункт по указанию губернатора.
- Стало известно, как жители Алтайского края чудом спаслись из «Крокус Сити Холла». Рубцовчане купили билеты на третий ряд. Вероятно, это и спасло их: услышав стрельбу, заложники спустились к сцене, запрыгнули на нее и убежали.
- Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Алтайского края. Скончался экс-завкафедрой психиатрии и наркологии АГМУ Борис Пивень.
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