"Обнимите своих детей" и прогулки под дождем. Какие необычные праздники отмечают 18 июля

Altapress.ru рассказывает о самых интересных и необычных праздниках, которые отмечают 18 июля.

День прогулок под дождем

Считается, что если 18 июля пойдет дождь, значит, вам невероятно повезло и вы можете отправиться на прогулку под дождем.

Не стоит убегать от него и прятаться под крышами - наоборот, стоит убрать подальше вещи, которые могут намокнуть, и насладиться прогулкой.

День рождения игры «Тетрис»

История культовой игры началась 18 июля 1984 года. Сегодня эта дата отмечается, как День рождения «Тетриса».

Ее автором стал советский программист Алексей Пажитнов.

Игровая консоль Brick Game ("Тетрис"). avito.ru

День «Обнимите своих детей»

Этот необычный праздник призван улучшить отношения между родителями и детьми. Он мотивирует обнимать своего ребенка как можно чаще, просто так, без причины.

День идеальной семьи

Ежегодно, 18 июля во многих странах мира отмечается День идеальной семьи. На самом деле, у каждого человека имеется собственное представление об идеальной семье.

В большинстве случаев, под идеальной семьей понимается место, где человек чувствует себя комфортно и в безопасности.

Семья. Природа. Парк altapress.ru

Всемирный день слушания

Этот праздник появился благодаря Всемирному проекту слушания, цель которого - понимание мира и природы, культуры и общества посредством слуха.

Международный день Нельсона Манделы

Праздник учредили в 2009 году Генассамблеей ООН. Его посвятили памяти самого известного борца с режимом апартеида (расовой дискриминации) в Южной Африке.