Обнаженного "Терминатора" заметили на главной улице Заринска и сняли на видео

Любителя прогулок голышом в шутку назвали терминатором. Ведь герой Шварценеггера в первой части так же ходил обнаженным и требовал от прохожих одежду.
Мужчине тоже что-то нужно было от прохожих, но люди старались его избегать. Своего внешнего вида заринский "киборг-убийца" ничуть не стеснялся.
Барнаульцы оставили остроумные комментарии под записью с видео:
"Профессиональная съемка, отлично подобран актерский состав, захватывающий сюжет...Жаль, что сейчас сначала снимают видео, заливают их в интернет, а уж потом разбирают ситуацию. Человеку помощь нужна".
"Терминатор в России)".
"Вроде весна давно прошла,а обострения продолжаются?"
Это не первый случай, когда голый мужчина гуляет по городу в Алтайском крае.