21 августа
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Жизнь

Объявлен штормовой прогноз из-за аномальной жары на Алтае

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Штормовой период — с 22 по 26 августа.

Так, в регионе прогнозируют температуру от 25 до 30 градусов тепла. В Барнауле — до 27. В два последующих дня градусы пойдут на повышение — до 32 в регионе и до 29 в Барнауле.

Утром возможен туман. Преимущественно без осадков.

Черный ящик

Ранее сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.

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