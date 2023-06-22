Оба Алтая вошли в тройку лидеров Сибири по потреблению экологичного топлива

Потребление газа в Сибири
Как сообщает Росстат, по доле домохозяйств, пользующихся природным газом, регионы СФО в 2022 году расположились следующим образом:
- Омская область — 81,5%;
- Республика Алтай — 57,5%;
- Алтайский край — 50,8%;
- Республика Хакасия — 35,1%;
- Новосибирская область — 29,1%;
- Республика Тыва — 25,1%;
- Красноярский край — 24%;
- Томская область — 20,1%;
- Иркутская область — 18,5%;
- Кузбасс — 8,5%.
Как видно из приведенной выше статистики, всего в трех регионах Сибири, включая оба Алтая, газом пользуется более половины домохозяйств.
Алтайский газ
Во всех нацреспубликах Сибири сетевой газ отсутствует, зато Республика Алтай является лидером округа по использованию сжиженного газа в баллонах — его применяет 57,2% всех домохозяйств региона. В Алтайском крае сетевым газом пользуются 8,8% домохозяйств, привозным сжиженным газом — 5,9%, сжиженным газом в баллонах — 36,1%.
Кроме того, в обоих Алтаях доля тех, кто не имеет возможности пользоваться природным газом, оказалась ниже общероссийской, которая составляет 4,3%. В Республике Алтай этот показатель достигает 4,2%, в Алтайском крае — 1,3%.
Недоступность газа в Сибири
Самый низкий в Сибири процент домохозяйств, которым недоступно использование «голубого топлива», зафиксирован в Омской области — 0,5%. В Новосибирской области таковых насчитывается 2,3%.
В остальных шести регионах округа с доступностью газа дела обстоят хуже, чем в среднем по РФ. Так, в Кузбассе о невозможности использовать природный газ заявили 19,3% домохозяйств, в Иркутской области — 18,4%, в Хакасии — 13,5%, в Красноярском крае — 10,2%.
В Республике Тыва газ не могут получить 4,6% домохозяйств, в Томской области — 4,4%. Тыва стала единственным регионом СФО, где используется исключительно газ в баллонах, а Томская область заняла второе место по округу по доле пользующихся сетевым газом — 13%.
Кому он нужен, этот газ
Интересно, что абсолютное большинство сибиряков заявили об отсутствии необходимости пользоваться природным газом. Во всех регионах, кроме обоих Алтаев и Омской области, такой ответ дали более половины респондентов.
Меньше всего газ нужен Томской области (75,5%), Кузбассу (72,2%) и Тыве (70,2%). Довольно равнодушно к «голубому топливу» относятся Новосибирская (68,6%) и Иркутская (63,1%) области, а также Красноярский край (65,8%) и Хакасия (51,3%).
В Алтайском крае без газа готовы обойтись 47,9% домохозяйств, в Республике Алтай — 38,3%, а в Омской области — всего 18%.